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  • 30.07.2019 00:41
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 00:46

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Yeni araçları böyle yandı

'ın İskenderun ilçesinde yeni aldıkları otomobille yemeğe giden aile ölümden döndü. Seyir halindeyken alev alan araç, ailenin gözleri önünde yandı.

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Büyük hüsran

Olay, İskenderun ilçesi Belen yolunda meydana geldi. İskenderun'da bir oto galeriden aldıkları yaklaşık 70 bin lira değerindeki 31 KF 350 plakalı otomobille yemeğe giden , ailesi ve arkadaşı üniversite kampüs bölgesine geldiklerinde duman kokusu alınca panikle araçtan indi.

Otomobil, motorunda çıkan ın kısa sürede büyümesi ile adeta alev topuna dönüştü. Haber verilmesi üzerine Belen Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapanırken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis otomobilin tamamen söndürülmesinin ardından yolu trafiğe açtı.

Otomobil sahibi Mahmut Üzel, "Cana geleceğine mala gelsin. Buna da şükür" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Nuri Kayış ise, otomobili galeriden iki saat önce aldıklarını ve Belen'e yemek yemek için yola çıktıklarını anlatarak, otomobilin bir anda alev aldığını söyledi.

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