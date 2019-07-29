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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 21:24

29 Temmuz MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye hangi numaralara isabet etti?

29 Temmuz tarihinde bayilerden oynayan vatandaşlar 29 Temmuz MPİ na odaklandı. 23 Temmuz'daki çekilişte bir kişi 343 bin 499 liralık ikramiyeyi kazandı. Bu haftaki sonuçlar vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 21.15'te yapılan çekilişle netleşti. Peki, ikramiye hangi numaralara isabet etti? İşte 29 Temmuz ...

29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

On Numara çekiliş sonuçlarına göre hangi numaraların ikramiye kazandığı bayilerden On Numara oynayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından heyecan son buldu. İdare tarafından sonuçlar mpi.gov.tr adresinden ilan edildi. İşte merakla beklenen 29 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuçları...

29 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

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