Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılınç idaresindeki 80 GV 727 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep yolu Techi köyü kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 HA 170 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılınç idaresindeki 80 GV 727 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep yolu Techi köyü kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 HA 170 plakalı otomobil ile çarpıştı.
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