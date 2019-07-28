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  • 28.07.2019 23:28
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 23:37

Yürekleri yakan haber! Anne ile bebeği trafik sında yaşamını yitirdi

'de meydana gelen trafik sında anne ile bebeği hayatını kaybetti, baba ağır yaralandı. Anne ve bebeğinin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılınç idaresindeki 80 GV 727 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep yolu Techi köyü kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 HA 170 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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