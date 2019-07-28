İslam âlemi için son derece önemli olan yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği bayrama çok bir zaman kaldı. Aynı zamanda bayram için tatil planı yapan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)