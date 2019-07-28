Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.