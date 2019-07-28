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  • 28.07.2019 23:21
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 23:21

'da korkunç olay! Kayıp yaşlı adam, yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu

'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan  alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.

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