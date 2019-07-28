Tedavi gördüğü özel bir hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın değerli aktörlerinden Yalçın Gülhan için ikindi namazında Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü özel bir hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı. Gülhan için Üsküdar Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda sanatçı katıldı. Yalçın Gülhan ile ilgili konuşan sanatçı dostları, Gülhan'ın vefatından duydukları üzüntülerini dile getirdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yalçın Gülhan, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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