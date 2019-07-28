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  • 28.07.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 19:36

'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü özel bir hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden, ’ın usta oyuncularından son yolculuğuna uğurlandı. Gülhan için ’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda sanatçı katıldı. Yalçın Gülhan ile ilgili konuşan sanatçı dostları, Gülhan'ın vefatından duydukları üzüntülerini dile getirdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yalçın Gülhan, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Tedavi gördüğü özel bir hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın değerli aktörlerinden Yalçın Gülhan için ikindi namazında Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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