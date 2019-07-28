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  • 28.07.2019 20:39
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 20:45

Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!! borcunu ödemeyince defalarca bıçaklayarak öldürdü

Fatih'te üç gün önce tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu 'ın katil zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Katil zanlısının alacağını veremediği için i işlediği öğrenildi. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fatih Soğanağa Camii Sokak'ta üç gün önce meydana gelen olayda, Cezair uyruklu sokak üzerinde karşılaştığı vatandaşı (32)'ı bıçaklayarak ağır yaralamış Aouchar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Çevrede bulunan otellerin de giriş çıkış kayıtlarını kontrol eden ekipler, şüphelinin Kumkapı'daki bir otelde kaldığını belirledi. Gece saat 01.00 sıralarında şüpheli Redha Botring otelden çıktığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



400 EURO BORCUNUN VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ...
Cinayet şüphelisi Redha Botring'in burada yapılan sorgusunda, öldürdüğü Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar'ın kendisine borcu bulunduğunu, borcunu almak için buluştuğunu borcunu alamayınca ise tartıştıktan sonra 15 yerinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Cinayet şüphelisi Redha Botring, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEFALARCA BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan, cinayet şüphelisi Redha Botring'in tartışığı Chems Eddine Aouchar'ı bıçaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cezayir uyruklu Redha Botring'in elindeki bıçakla Chems Eddine Aouchar'ı kovaladığı bir süre sonda ise defalarca bıçakladığı görülüyor. Şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıyor.

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