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  • 28.07.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 19:32

Esnafların yerde bulduğu görünüşüyle insanları korkuttu

’da esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan , görünüşüyle bile insanları korkuttu. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.

O kentte panik anları! Görüntüsü korkuttu

Seki Çeşme Mahallesi Doktor Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya geldiklerinde kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yı fark etti.

Daha sonra esnaflar yarasayı bir kavanoza koyarak kapağını kapattı. Yarasa ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden yarasayı kavanoza koyduklarını söyledi.

Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.

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