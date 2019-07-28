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  • 28.07.2019 13:36
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 13:36

Yediği boğazına takılan 68 yaşındaki öldü

''nin Kandıra ilçesinde yerken lokmanın boğazına takılması sonucu nefessiz kalan (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meriçcoşar’ın cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yediği poğaça boğazına takılan kadın öldü
Olay, dün Kandıra Kerpe Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ile birlikte bölgeye tatile gelen , kiraladıkları evde yediği sırada lokmanın boğazına takılması sonucu nefessiz kaldı. Annesinin nefes alamadığını fark eden kızı durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, Zita Christine Meriçcoşar'ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meriçcoşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meriçcoşar'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit Turgut Mahallesinde ikamet eden Zita Christine Meriçcoşar'ın cenazesi, Turgut Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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