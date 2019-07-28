Türkiye Barolar Birliği, Mitchell Hamline School of Law ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından '21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi Çalıştayı' düzenlendi. 26-27 Temmuz'da gerçekleştirilen çalıştayda hukuk eğitimine kabul, yargıda reform çalışmaları karşısında hukuk eğitimine ilişkin değerlendirmeler, eğitim bilimleri açısından hukuk eğitimi, hukuk eğitiminin süresi ve program yapılandırılması, baroda staj, mezuniyet sonrası sınavlar, hakim ve savcıların mesleki eğitimi, uzlaştırma eğitimi ve spor hukuku konuları masaya yatırıldı.

Çalıştayın sonuçları Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve akademisyenlerin katılımı ile açıklandı. Buna göre avukat olmak isteyen hukuk fakültesi öğrencilerinin okulu bitirmeden mesleki yeterlilik sınavına zorunlu tutulacağı kararı kabul edildi. Hukuk fakültesindeki eğitimin beş yıla çıkması konusunda ise olumsuz karar alındı.