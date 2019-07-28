Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.07.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 14:07

'da feci kaza! Otomobil şarampole uçtu

'da Eren Akbaş yönetimindeki araç karahisar-Konya kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrildi. Olay sırasında araçta bulunan aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobil şarampole uçtu

'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erkan Akbaş (41) idaresindeki 38 JE 622 plakalı otomobil, karahisar-Konya kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Derya (34) ve çocukları Yusuf Baha (3) ile Hatice Şüheda Akbaş,(3) yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Hatice Şüheda Akbaş Çay Devlet Hastanesi'nde, anne Derya Akbaş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAfyon'da feci kaza! Otomobil şarampole uçtu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri