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  • 28.07.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 21:57

Nüfus kaydında dayı-yeğen görülünce... Bakanlık devreye girdi

'da nüfus kayıtlarında dayı-yeğen olarak görülmeleri nedeniyle resmi nikahları iptal edilen çifte yardım için Aile, Çalışma ve 'un talimatıyla çalışma başlatıldı.

Kentte yaşayan ve uzun yıllardır evli olan Rime (45) ve Hüseyin Kuşçu (49) çiftinin, nüfus kayıtlarında dayı-yeğen olarak görüldüğünün tespit edilmesi üzerine bir süre önce resmi nikahları iptal edildi.

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