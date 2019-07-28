Nüfus kaydında dayı-yeğen görülünce... Bakanlık devreye girdi

Kentte yaşayan ve uzun yıllardır evli olan Rime (45) ve Hüseyin Kuşçu (49) çiftinin, nüfus kayıtlarında dayı-yeğen olarak görüldüğünün tespit edilmesi üzerine bir süre önce resmi nikahları iptal edildi.
Kentte yaşayan ve uzun yıllardır evli olan Rime (45) ve Hüseyin Kuşçu (49) çiftinin, nüfus kayıtlarında dayı-yeğen olarak görüldüğünün tespit edilmesi üzerine bir süre önce resmi nikahları iptal edildi.
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