Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya - Antalya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan Sıtkı Y. idaresindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, Sefaköy Mahallesi'nden çevre yoluna çıkmak isteyen Ali Ata (56) idaresindeki 42 ATA 57 plakalı otomobille çarpıştı.
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