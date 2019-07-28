Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.07.2019 22:38
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 22:48

Feci ! Ölü ve yaralılar var... Sinir krizi geçiren vatandaşları polis teselli etti

’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın sinir krizi geçiren yakınlarını polis teselli etti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya - Antalya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan Sıtkı Y. idaresindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, Sefaköy Mahallesi'nden çevre yoluna çıkmak isteyen Ali Ata (56) idaresindeki 42 ATA 57 plakalı otomobille çarpıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFeci kaza! Ölü ve yaralılar var... Sinir krizi geçiren vatandaşları polis teselli etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri