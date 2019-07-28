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  • 28.07.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 20:50

'de korkutan ! Mahalleler tehlike altında

’de sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan da binlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, 6 mahallenin tehlike altında olduğu belirtildi.

Yangın, sabah saatlerinde Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarın ve kuruyan otların etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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