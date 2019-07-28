Yangın, sabah saatlerinde Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarın ve kuruyan otların etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın, sabah saatlerinde Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarın ve kuruyan otların etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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