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  • 29.07.2019 00:40
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 00:53

'da hareketli dakikalar! Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu

’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan da, sokak ortasında oyun oynayan bir çocuk vurularak yaralandı.Öte yandan kavgada ateşlenen silahların kurşunları çevredeki işletmelerde maddi hasar oluştururken olayla ilgili güvenlik güçleri sokakta inceleme sürdürürken, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 93. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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