Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç adam, kısa sürede hayatını kaybetti. Acı olay, Aydın'ın Köşk İlçesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki Erdinç Tekin, geçen ay karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Daha önce hiçbir sağlık sorunu yaşamayan bir çocuk babası Tekin'in kansere yakalandığı belirlendi. Hemen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan genç adam, önceki gün hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Tekin'in ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları cenaze boyunca dinmek bilmedi. Tekin cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Yaşam
- 28.07.2019
- Gazete
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