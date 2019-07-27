Mili Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi noter huzurunda tamamlandı.
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazanmıştı.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 TEMMUZ
5-18-19-20-29-46
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazanmıştı.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 TEMMUZ
Mili Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, Sayısal Loto'nun 1239. haftasında şu numaralar ikramiye kazandırdı;
5-18-19-20-29-46
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