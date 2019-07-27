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  • 27.07.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 21:37

çekiliş sonuçları açıklandı | Sayısal Loto sonuç sorgulama

Şans oyunu severlerin merakla beklediği () tarafından düzenlenen 'nun tarihli çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun 1239'ncu hafta çekilişlerinde, ikramiye kazandıran talihli numaralar Mili Piyango İdaresi MPİ'nin internet sitesinden açıklandı. Sayısal Loto çekilişi sonrası vatandaşlar, bu hafta hangi numaraların ikramiye kazandırdığını sorgulamaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 27 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
() tarafından çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen 'nun bu haftaki ikinci çekilişi noter huzurunda tamamlandı.

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 TEMMUZ
Mili Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, Sayısal Loto'nun 1239. haftasında şu numaralar ikramiye kazandırdı;

5-18-19-20-29-46

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