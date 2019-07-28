Annenin yürek yakan feryadı: Oğlum üşümüştür

Kocaeli Kartepe'de 13 yaşındaki Eren Gültekin, dün arkadaşlarıyla gezmek için kayık kiraladı. Sapanca Gölü'ne açıldı. Dengesini kaybetti. Suya düşen çocuk, çırpınmaya başladı. Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin, suya batarak gözden kayboldu. Çok sayıda dalgıç, göl içinde kaybolan çocuğu aramaya başladı.
Ekiplerin aramalarının devam ettirdiği alanda bulunan Gültekin'in annesi ise, "Oğlum suda üşümüştür, o karanlıktan korkar. Ne olur oğlumu bulun" diye feryat etti.
Eren Gültekin, Sapanca Gölü'ne düşerek kayboldu. Annesi gözyaşlarına boğuldu: O karanlıktan korkar. Ne olur bulun.
Ekiplerin aramalarının devam ettirdiği alanda bulunan Gültekin'in annesi ise, "Oğlum suda üşümüştür, o karanlıktan korkar. Ne olur oğlumu bulun" diye feryat etti.
Eren Gültekin, Sapanca Gölü'ne düşerek kayboldu. Annesi gözyaşlarına boğuldu: O karanlıktan korkar. Ne olur bulun.
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