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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 07:12

Pazar planı yapacaklar dikkat! 'den açıklaması

haberi... Pazar planı yapacak vatandaşlar nu araştırıyor. "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak eden vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nen yapılan son dakika açıklamasına göre bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte yurt genelinde hava durumu raporu...

Pazar planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Az bulutlu

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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