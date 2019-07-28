Adam olacak çocuklar

İzmir Menemen'de Toprak Tan Gülder, Güneş Yuvanç, Aysu Işık ve Defne Kaymak isimli dört arkadaş, sokakta buldukları yavru köpeği sahiplendi. Şampiyon isimli köpeğin 310 liralık tedavi masraflarını, evlerinin önüne açtıkları stantlarda oyuncak satarak denkleştirdi. Kalan parayla sokak hayvanlarına mama satın almayı ihmal etmedi.
- Yaşam
- 28.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.