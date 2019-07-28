Bugünkü
Takvim

600 bin liraya doğadan salep

600 bin liraya doğadan salep
Ağrı'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, bagaj bölümünde 23 çuval içinde 610 kilogram kurutulmuş salep soğanı bulundu. Saleplerin yabancı uyruklu yolcular S.G. ve R.T'ye ait olduğu belirlendi. Ekipler, S.G. ve R.T'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 300 bin 856'şar lira olmak üzere toplam 601 bin 712 lira idari para cezası uyguladı. Salep soğanlarına da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri600 bin liraya doğadan salep
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri