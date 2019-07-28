600 bin liraya doğadan salep

Ağrı'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, bagaj bölümünde 23 çuval içinde 610 kilogram kurutulmuş salep soğanı bulundu. Saleplerin yabancı uyruklu yolcular S.G. ve R.T'ye ait olduğu belirlendi. Ekipler, S.G. ve R.T'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 300 bin 856'şar lira olmak üzere toplam 601 bin 712 lira idari para cezası uyguladı. Salep soğanlarına da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.