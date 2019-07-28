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  • 28.07.2019 08:41
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 09:27

Son dakika: 'nda gemi ı

Son dakika haberi... 'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemide çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını
Beylikdüzü 'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemiden sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yanan gemideki alevleri kontrol altına aldı.


Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken hurda yüklü gemide hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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