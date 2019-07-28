Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemiden sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yanan gemideki alevleri kontrol altına aldı.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.
Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken hurda yüklü gemide hasar meydana geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.