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  • 26.07.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 10:30

Son dakika: 'de palet fabrikasında büyük !

Gelen son dakika haberine göre ’in Bornova ilçesindeki palet fabrikasında büyük bir çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de palet fabrikasında büyük yangın!

''in Bornova ilçesinde bir fabrikaya ait palet deposunda çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

FABRİKA ALEV ALEV YANIYOR
Bornova ilçesi Pınarbası semtinde bir fabrikaya ait palet deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BARINAKTAKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Ekipler yangına müdahale ederken, yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.







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