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  • 26.07.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 10:02

Bakanlık duyurdu! Milyonların hayatını kolaylaştıracak yenilik devreye giriyor

Devletin vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için attığı interaktif adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Yaklaşık 12 milyon kişi tarafından kullanılan Kişisel Sağlık Sistemi'nde hayatı kolaylaştıracak yeni uygulamalar devreye giriyor.

Milyonların hayatını kolaylaştıracak yenilik devreye giriyor

Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar devreye giriyor.

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