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  • 27.07.2019 01:12
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 01:13

? ne kadar?

Sigaraya zam geleceğine dair sosyal medyada ortaya atılan iddialar nedeniyle vatandaşlar internette sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni listesi bu nedenle tiryakiler tarafından sorgulatılıyor. Temmuz ayı başında sigara ve alkole zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. Peki, ne kadar? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Sigaraya zam mı gelecek?

Sosyal medyada sigara zam geldiğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Bu söylentilerle birlikte tiryakiler Sigaraya zam mı gelecek sorusuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. Sigara üreticilerinden henüz sigara fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin bir duyuru yapılmadı. Sigaraya zam geleceğine dair ortaya atılan iddialar bu nedenle gerçeği yansıtmıyor.

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