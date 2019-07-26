Sosyal medyada sigara zam geldiğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Bu söylentilerle birlikte tiryakiler Sigaraya zam mı gelecek sorusuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. Sigara üreticilerinden henüz sigara fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin bir duyuru yapılmadı. Sigaraya zam geleceğine dair ortaya atılan iddialar bu nedenle gerçeği yansıtmıyor.