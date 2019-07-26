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  • 26.07.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 21:34

Oğluyla birlikte denize giren baba boğuldu! Ortalık karıştı

’da oğluyla birlikte denize giren bir kişi boğuldu. Boğulan şahsın kardeşi ve eşi arasında yaşanan tartışmayı ise polis ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay (39), oğlu Emirhan (14) ve eşi Sebahat Özbay ile birlikte serinlemek için denize gitti. Baba-oğul denize girdikten bir süre sonra ise dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Emirhan kendi imkanları ile kıyıya çıkarken, baba Uğur Özbay ise dalgalar arasında kayboldu.

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