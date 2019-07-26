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  • 27.07.2019 01:35
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 01:38

Giriş-çıkışlar yasaklandı! 'de küçükbaş hayvanlarda şüphesi

'in Bergama ilçesinde küçükbaş hayvanlarda tespit edilen bulguları nedeniyle 20 mahallede hayvan giriş çıkışları ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Yenikent Mahallesi'nde bazı hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı bulguları nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ olmak üzere 20 mahallede hayvan hareketliliğinin yasaklandığı belirtildi.

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