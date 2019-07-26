Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet K., İhsan K., Ercan K., Ednan K., ile Semih O., Salih O., Ozan Ş. karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı.
Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet K., İhsan K., Ercan K., Ednan K., ile Semih O., Salih O., Ozan Ş. karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı.
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