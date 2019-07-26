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  • 26.07.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 21:14

Beylikdüzü'nde li, kamerada

Beylikdüzü'nde iki grup arasında sopalı çıktı. Pompalı tüfeğin de ateşlendiği kavga anları cep telefonu ile görüntülendi. Polis kavga eden gruptakileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet K., İhsan K., Ercan K., Ednan K., ile Semih O., Salih O., Ozan Ş. karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı.

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