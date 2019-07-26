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  • 27.07.2019 02:09
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 02:10

Et ve bahçesinde çıkan a 'lı müdahale

'de, Et ve bahçesindeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan , itfaiye ekipleri ve 'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesinde çıktı. Bahçedeki kuru otların bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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