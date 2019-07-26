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  • 26.07.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:43

Şanlıurfa kahreden olay! Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesi tarafından emzirilen 3 aylık Reyhan Yeloğlu, sütün nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Yeloğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Damlacık mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 aylık Reyhan Yeloğlu'unu emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğinin nefessiz kalarak morarma olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Reyhan bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

ANNESİ EMZİRİRKEN SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇMIŞ
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Yeloğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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