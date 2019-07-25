Bayilerde Süper Loto oynayan vatandaşlar heyecanla haftanın Süper Loto çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Her hafta perşembe günleri saat 21.15'te çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın kazanan numaraları belli oldu. Süper Loto sonuçları şimdi internette merakla sorgulatılanlar arasında yer alıyor. İşte 25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları...

25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51