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  • 26.07.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:25

bu hafta 6. kez devretti! 25 Temmuz MPİ açıklandı!

'da geçen hafta 12 milyon 911 bin 101 liralık ikramiye beşinci kez devretti. Bu nedenle bu hafta bayilerden Süper Loto'da oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 25 Temmuz MPİ açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı

Bayilerde Süper Loto oynayan vatandaşlar heyecanla haftanın Süper Loto çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Her hafta perşembe günleri saat 21.15'te çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın kazanan numaraları belli oldu. Süper Loto sonuçları şimdi internette merakla sorgulatılanlar arasında yer alıyor. İşte 25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları...

25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

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