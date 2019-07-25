Konya'da altın kampanyası başlatarak ucuz altın satan kuyumcu, topladığı ziynet eşyalarıyla kaçtı. Olay, 23 Temmuz Salı günü Konya'nın Karatay ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı Sarraflar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), ucuz altın satışı kapsamında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı.
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