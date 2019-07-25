Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.07.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 19:42

’da şaşkına çeviren olay! Ucuz n kampanyası sonrası büyük şok...

’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz n satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da altın kampanyası başlatarak ucuz altın satan kuyumcu, topladığı ziynet eşyalarıyla kaçtı. Olay, 23 Temmuz Salı günü Konya'nın Karatay ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı Sarraflar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), ucuz altın satışı kapsamında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKonya’da şaşkına çeviren olay! Ucuz altın kampanyası sonrası büyük şok...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri