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  • 26.07.2019 00:45
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 00:45

'den o iller için kritik uyarı!

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurdun tamamı güneşli havanın etkisi altında. Fakat 'de bekleniyor. İşte 26 Temmuz 2019 hava durumu raporu.



Sıcak hava yurdun genelini etkisi altına alacak. Haftanın sonu yurdun tamamında hava güneşli. Artvin, Trabzon, Ordu ve Giresun'da sağanak yağış bekleniyor.

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