Sıcak hava yurdun genelini etkisi altına alacak. Haftanın sonu yurdun tamamında hava güneşli. Artvin, Trabzon, Ordu ve Giresun'da sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurdun tamamı güneşli havanın etkisi altında. Fakat Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. İşte 26 Temmuz 2019 hava durumu raporu.
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