Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 39°C

Az bulutlu ve açık