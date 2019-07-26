25 yıllık tecrübesiyle Home Art, bu yıl bir ilke imza attı. Temmuz ayında piyasaya çıkan Home Art Evlilik dergisiyle sektöre yeni bir eser armağan etti. Yeni evlenecek çiftler için hazırlanan Home Art Evlilik, ev ile ilgili hazırlıkları kapsayan bir dekorasyon dergisi olarak yalnız Türkiye'de değil, dünyada da bir ilk olma özelliği taşıyor. Evleniyor ve yeni bir ev kuruyorsanız evinizin özgün ve şık olması, aynı zamanda da sizi yansıtması için Home Art Evlilik dergisinden yardım alabilirsiniz. Home Art Evlilik, evlilik telaşı içinde size dekorasyon konusunda rehberlik etmek için hazırlandı. Tarzınızı belirlemenizi sağlayan deko-test, tadilat yaparken ilişkiyi korumanın yolları, çerçeve yerleştirmenin püf noktaları, sofra düzeni ile ilgili bilgiler, kısacası yeni evlenecek çiftlerin ev ile ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler Home Art Evlilik'te! Home Art Evlilik dergisi 6 ay boyunca piyasada!