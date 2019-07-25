İstanbul, Pendik ilçesinde yer alan marinada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı saat 06.00 sıralarında bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı.
Son dakika: Pendik'te bulunan Marina'da yangın çıktı
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan marina da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
İstanbul, Pendik ilçesinde yer alan marinada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı saat 06.00 sıralarında bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı.
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