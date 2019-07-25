Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.07.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 07:42

Son dakika: 'te bulunan Marina'da çıktı

'un ilçesinde bulunan marina da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.



İstanbul, Pendik ilçesinde yer alan marinada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı saat 06.00 sıralarında bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Pendik'te bulunan Marina'da yangın çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri