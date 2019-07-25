Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.07.2019 01:04
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 01:05

Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

'te, evinin önünde otururken otomobilden tüfekle ateş açılan ateşle vurulan (25), yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Evinin önünde kanlı infaz!

Olay, akşam saatlerinde, Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada yanlarından geçen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden tüfekle ateş açıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEvinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri