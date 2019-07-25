Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde, Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada yanlarından geçen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden tüfekle ateş açıldı.
Olay, akşam saatlerinde, Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada yanlarından geçen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden tüfekle ateş açıldı.
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