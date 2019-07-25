Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hırsızlık şoku yaşandı. Stadyuma giren hırsızlar, ana hatların kablolarını kesip, içerisindeki bakırları çıkarıp çalarak stadyuma ciddi bir zarar verdi. Zararın boyutunun 200-300 bin TL civarında olduğu öğrenilirken, Bursaspor Kulübü tarafından adli mercilere ise suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.