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  • 25.07.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 19:27

'nda hırsızlık şoku

’nda kablo hırsızlığı gerçekleşirken, zanlılar adli mercilere başvuru sonrasında yakalandı. Kabloların çalınması sonrası kulübün yaklaşık 200-300 bin TL zarara uğradığı öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hırsızlık şoku yaşandı. Stadyuma giren hırsızlar, ana hatların kablolarını kesip, içerisindeki bakırları çıkarıp çalarak stadyuma ciddi bir zarar verdi. Zararın boyutunun 200-300 bin TL civarında olduğu öğrenilirken, Bursaspor Kulübü tarafından adli mercilere ise suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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