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  • 25.07.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 11:17

Kediyi Pitbull'un önüne atıp parçalatmışlardı! Sözleri kan dondurdu

'da hamile kediyi Pitbull'un önüne atıp parçalanarak ölmesine neden olan zanlılar ifade verdi. İçlerinden birinin basın mensuplarının "Kediye üzülmedin mi?" sorusuna verdiği, "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" sözleri dikkat çekti.

'da 'Çıtır' isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 çocuk adliyeye sevk edildi.

"BEN SENİ VURSAM BİLE ÜZÜLMEM, KEDİYE Mİ ÜZÜLECEĞİM"
Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü, hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" yanıtını verdi. Çocuklardan bir diğeri ise görüntülendiklerini fark edince "Çekin alem yakışıklı görsün" dedi.

"YAŞIMIZIN YETMEDİĞİ YERDE YAŞANTIMIZ YETER"
Ardından A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" ifadesi tepkilere neden oldu.

Savcının karşısına çıkan çocuklardan A.Y.'nin yüzmek için evden çıktıklarını, bu sırada sokakta pitbull cinsi köpek bulduklarını, onu da yanlarına aldıklarını, bir süre sonra sokakta kediyle karşılaştıklarını, kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü, bu nedenle kediyi tutup köpeğe attığını söylediği öğrenildi.

Diğer 2 çocuğun ise A.Y.'nin kediyi tutup köpeğe attığını, kendilerinin kediyi almaya çalıştığını ancak güçlerinin yetmediğini söylediği öğrenildi. Çocukların daha sonra köpeği bıraktıklarını belirttiği öğrenildi. Şimdi her yerde pitbull cinsi köpek aranıyor.

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