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  • 24.07.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 17:32

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! 3 çocuk gözaltına alındı

'da yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı. Kedinin sahibi çocuklar hakkında şikayetçi olmuştu.

İl ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalatmasını üzerine çalışma başlattı.

3 ÇOCUK GÖZALTINDA
Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen, üç çocuğun yarın sabah adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KEDİNİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

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