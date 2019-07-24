Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! 3 çocuk gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalatmasını üzerine çalışma başlattı.

3 ÇOCUK GÖZALTINDA

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen, üç çocuğun yarın sabah adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KEDİNİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.