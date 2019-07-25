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  • 25.07.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 11:28

'da alüminyum folyo ve düzenekli

'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise li düzenekle yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli, Kütahya'da yakalandı.



Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli, Kütahya'da gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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