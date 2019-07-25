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  • 26.07.2019 01:53
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 02:09

Afgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulundu

'de, 'in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili (22) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı.

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