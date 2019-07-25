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  • 25.07.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:59

Nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu

'da dün motosikletiyle geldiği köprüden Seyhan Nehri'ne atladığı öne sürülen 'ın (35) cesedi bulundu. bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun sudaki cansız bedenine son kez bakan (61), yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.



Dün sabah saatlerinde Seyhan Nehri üzerinden geçen Gençlik Köprüsü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, buradaki motosiklet ve kıyafetleri uzun süre kimsenin almadığını fark edince polise haber verdi. Gelen polisler, plaka sorgusunda motosikletin Fazıl Sayılır'a ait olduğunu tespit etti. Ailesine ulaşan ekipler, oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi.

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