Son dakika: Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tatil ne zaman başlayacak?
Bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı tatili için plan yapan vatandaşlar, resmi makamlardan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı için kurbanlıklarını alarak hazırlıklara geçen vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağı öğrenerek ona göre plan yapmak istiyorlar. Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tatil ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.
Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.