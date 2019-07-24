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  • 25.07.2019 03:43
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 03:43

'de kamyon köprünün altında sıkıştı

'de köprünün altında sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek çıkarıldı. Kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı

'de köprünün altında sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek çıkarıldı. Sinan H'nin kullandığı 53 AS 087 plakalı beton ve fiber karışımı dış cephe malzemesi yüklü kamyon, köprünün altından geçtiği sırada sıkıştı.

Kamyon, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Sürücüye fazla yük taşımaktan işlem yapıldığı öğrenildi.


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