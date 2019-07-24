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  • 25.07.2019 06:36
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 06:41

'te "" ilk kez görüldü

ve yöresinde türüne az rastlanan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde görüldü.

Dünyanın en güçlü böceği! O ilimizde ilk kez görüldü

'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde vatandaşların masasına davetsiz misafir olarak gelen şaşkınlık oluşturdu.



'dan tatilini geçirmek için Düzmeşe Köyüne gelen Mesut Yıldırım, köy kahvesinde oturduğu sırada masaya gelen davetsiz misafiri görünce gözlerine inanamadı.

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