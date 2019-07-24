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  • 25.07.2019 01:37
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 01:44

Eyüpsultan'da kan donduran olay! Tartıştığı sevgilisini asılı bulunduğu aracıyla sürükledi

Eyüpsultan'da, tartıştığı uyruklu sevgilisini aracından indirdikten sonra, kapı kuluna asılıyken gaza basarak metrelerce sürükleyen taksici gözaltına alındı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Otoban bağlantı yolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Abdülaziz Ö. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Filistin uyruklu Walaaml A. arasında araç içinde kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

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