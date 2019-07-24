Eyüpsultan'da kan donduran olay! Tartıştığı sevgilisini asılı bulunduğu aracıyla sürükledi

Olay, Eyüpsultan Otoban bağlantı yolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Abdülaziz Ö. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Filistin uyruklu Walaaml A. arasında araç içinde kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.