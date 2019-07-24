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Peş peşe korku

Çocuklar, arkadaşlarını kurtarmak için peş peşe sulama kanalına atladı. Vatandaşlar boğulma tehlikesi geçiren minikleri, son anda kurtardı.

Peş peşe korku
Adana Yüreğir'de 4 yaşındaki Ramazan , kardeşler (7) ile (6), arkadaşları Mehmet (9) ve ismi öğrenilemeyen iki çocuk, sulama kanalının kenarında oynamaya başladı. Parçikanlı, suya düşüp akıntıya kapıldı. Bunun üzerine Yağız Çolak, kuzenini kurtarmak için kanala atladı. Ancak o da "İmdat" diye bağırdı. Bu sefer, 7 yaşındaki Kübra, kardeşini ve kuzenini kurtarmak için kanala atladı. Ancak Kübra da boğulma tehlikesi geçirince bu kez Çiftçi ve diğer 2 çocuk suya daldı. Boğulma tehlikesi geçiren 6 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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