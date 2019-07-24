Peş peşe korku

Adana Yüreğir'de 4 yaşındaki Ramazan Parçikanlı, kardeşler Kübra (7) ile Yağız Çolak (6), arkadaşları Mehmet Çiftçi (9) ve ismi öğrenilemeyen iki çocuk, sulama kanalının kenarında oynamaya başladı. Parçikanlı, suya düşüp akıntıya kapıldı. Bunun üzerine Yağız Çolak, kuzenini kurtarmak için kanala atladı. Ancak o da "İmdat" diye bağırdı. Bu sefer, 7 yaşındaki Kübra, kardeşini ve kuzenini kurtarmak için kanala atladı. Ancak Kübra da boğulma tehlikesi geçirince bu kez Çiftçi ve diğer 2 çocuk suya daldı. Boğulma tehlikesi geçiren 6 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
- Yaşam
- 24.07.2019
- Gazete
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