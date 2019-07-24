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  • 24.07.2019 13:39
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 13:45

Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

'nda bir 'nin içerisindeki mağazada kıyafet deneyen vatandaşın çantasını ve içinde bulunan 200 bin Doları çalan şahıs yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

'nda bulunan bir alışveriş merkezinde 18 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda 'den İstanbul'a gelen S.B.(24) alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Beğendiği bir pantolonu denemek için kabine giren S.B. bir süre sonra aynaya bakmak için dışarı çıktı. Ancak mağdur kabine geri döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark etti. Mağdur S.B. hemen polisi arayarak hırsızlığı haber verdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin iş yerine girip çıkarken görüntülerine ulaştı. Şüphelinin mağdurun peşinden iş yerine girdiği bir süre sonra elinde çantayla dışarı çıktığı görüldü.

METRO İSTASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerdeki kişinin daha önce 3 kez benzer suçlardan yakalanan Cezayir uyruklu Sıdı M. olduğunu tespit eden polis ekipleri bu şahsın peşine düştü. Şüphelinin izi iki gün sonra Metro istasyonunda bulundu. Burada düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ÇALINAN PARANIN 9 BİN DOLARI BULUNDU
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca benzer suçlardan 3 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinden çalınan paranın 9 bin doları ele geçirildi.

TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis paranın geriye kalanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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