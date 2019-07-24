Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.07.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 13:38

'da çok acı olay! Yanlışlıkla 2,5 yaşındaki oğlunu ezdi

'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda, bir anne vitesteki aracını çalıştırmak isterken yanlışlıkla 2,5 yaşındaki oğlunu ezdi. Otomobilin altında kalan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çok acı olay! Yanlışlıkla 2,5 yaşındaki oğlunu ezdi

'da bir anne vitesteyken aracını çalıştırmak isterken kazara 2,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Ayşe Baştürk (37) park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 yaşındaki oğlu Erdem Baştürk ileri doğru hamle yapan otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Ailesi tarafından aynı araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Erdem Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSamsun'da çok acı olay! Yanlışlıkla 2,5 yaşındaki oğlunu ezdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri